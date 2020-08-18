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Пандемия коронавируса ,  
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В Испании российскую вакцину от COVID-19 по ошибке назвали советской

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон дважды оговорился и назвал российскую вакцину от коронавируса советской. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

По его словам, вакцины, которые будут применяться в Европе, должны соответствовать требованиям Европейского агентства по лекарственным средствам. Сейчас специалисты оценивают потенциальные вакцины. «Оцениваются и другие [вакцины], которые производятся в Европе, США, Советском Союзе или Китае», — сказал Симон.

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Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Испанский специалист усомнился в том, что вакцина в Европе появится раньше ноября. Говоря о недостатке информации об испытаниях вакцин в России и Китая, он снова ошибся, причислив препарат к СССР.

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11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Действие новой вакцины уже испытала на себе одна из его дочерей, рассказал глава государства. Он похвалил отечественный препарат.

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Источник: JHU
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в начнется приблизительно через месяц. Ранее он сказал, что вакцина позволит обеспечить иммунитет против COVID-19 минимум на два года после инъекции.

Теги: Испания, Россия, вакцина, коронавирус
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