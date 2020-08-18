В Испании российскую вакцину от COVID-19 по ошибке назвали советской

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон дважды оговорился и назвал российскую вакцину от коронавируса советской. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

По его словам, вакцины, которые будут применяться в Европе, должны соответствовать требованиям Европейского агентства по лекарственным средствам. Сейчас специалисты оценивают потенциальные вакцины. «Оцениваются и другие [вакцины], которые производятся в Европе, США, Советском Союзе или Китае», — сказал Симон.

Испанский специалист усомнился в том, что вакцина в Европе появится раньше ноября. Говоря о недостатке информации об испытаниях вакцин в России и Китая, он снова ошибся, причислив препарат к СССР.