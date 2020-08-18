В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В Белоруссии уволили директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.

Присутствовавшие на собрании отстранили директора Жодинского телеканала от должности, а сам канал закрыли.

Ранее работники Белтелерадиокомпании объявили забастовку. Перед этим работники подписали обращение к руководителю компании Ивану Эйсмонту. Сотрудники Белтелерадиокомпании потребовали признать недействительными результаты президентских выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину и отменить цензуру в государственных СМИ.