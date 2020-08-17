Зеленский сменил состав СНБО Украины

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в составе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу в новый состав СНБО вошли глава внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального Банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Свои должности, согласно тому же указу, покинули экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Ранее сегодня президент Зеленский провел закрытое совещание в связи с обострением ситуации в Белоруссии. Его участники провели анализ рисков для Украины в связи с событиями в соседней стране.