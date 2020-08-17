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Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.

В сообщении отмечается, что собравшиеся обсудили не только внутриполитическую ситуацию в соседней стране, но и внешние факторы, которые могли бы повлиять на происходящее. «Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации», — пояснил офис президента.

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Днем 14 августа Зеленский призвал белорусские власти прекратись насилие и незаконные задержания митингующих. Он также подчеркнул, что от этого страдают украинцы, находящиеся на территории страны.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Митингующие требуют его отставки и назначения новых президентских выборов.

Материал дополняется

Теги: Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский
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