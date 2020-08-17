СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение с просьбой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В документе Маркс ссылается на данные опроса, проведенного среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов России.

Согласно его данным, 56% участников заявили, что они планируют 1 сентября отправить своего ребенка на первый урок. Большинство респондентов (83%) ответили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть родителей сообщили, что они планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.

При этом 37% родителей сообщили, что они не могут отпроситься с работу из-за снижения доходов в период пандемии. Помимо этого, респонденты заявили, что они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, а также не имеют возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы. Также опрошенные респонденты сослались на возможный отказ со стороны руководства.