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СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение с просьбой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В документе Маркс ссылается на данные опроса, проведенного среди 1,6 тыс. родителей из 75 регионов России.

Согласно его данным, 56% участников заявили, что они планируют 1 сентября отправить своего ребенка на первый урок. Большинство респондентов (83%) ответили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть родителей сообщили, что они планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом 37% родителей сообщили, что они не могут отпроситься с работу из-за снижения доходов в период пандемии. Помимо этого, респонденты заявили, что они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, а также не имеют возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы. Также опрошенные респонденты сослались на возможный отказ со стороны руководства.

Данный опрос проводился в период с 1 по 10 августа.

Как отмечают психологи, присутствие родителей на линейке 1 сентября с учениками начальной школы, а в особенности вместе с первоклассниками, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка.

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Из-за резкой смены игровой обстановки детского сада на учебную дети испытывают сильный стресс. Именно присутствие родителей на 1 сентября способствует быстрой и комфортной адаптации ребенка к новой среде, отмечается в документе. 

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Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В связи с вышеперечисленными данными Маркс попросила Голикову рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу.

Теги: первоклассники, выходной день, 1 сентября
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