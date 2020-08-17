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Авария с участием Ефремова ,  
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Суд признал законным домашний арест Ефремова до января

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста актера Михаила Ефремова до января 2021 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения», — заявили там.

Жалоба на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Ефремова была рассмотрена Мосгорсудом в порядке апелляции.

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30 июля Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания актера под домашним арестом до 22 января 2021 года.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. Автомобиль актера, находившегося в нетрезвом состоянии, пересек двойную сплошную на Смоленской площади и совершил лобовое столкновение с курьерским автомобилем Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, позже скончался в больнице.

Позже Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). На суде 5 августа он заявил, что не признает свою вину, так как «ничего не помнит».

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Теги: Михаил Ефремов, Мосгорсуд, арест, новости
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