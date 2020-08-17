Суд признал законным домашний арест Ефремова до января

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста актера Михаила Ефремова до января 2021 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения», — заявили там.

Жалоба на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Ефремова была рассмотрена Мосгорсудом в порядке апелляции.

30 июля Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания актера под домашним арестом до 22 января 2021 года.