Литва назвала «вторжением» возможную военную помощь Москвы Белоруссии

МИД Литвы отреагировал на слова Александра Лукашенко о возможной военной помощи со стороны России в рамках ОДКБ. Президент Белоруссии тогда заявил, что угрозы стране подпадают под пункты договора

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Для российской военной помощи Белоруссии нет никаких юридических оснований, она будет расцениваться как вторжение, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Нет никаких причин для военной помощи со стороны России, нет никаких юридических или иных оснований для этого. Это было бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости», — цитирует Reuters министра.

Он отметил, что Москва пошла бы на большой риск, если бы «сделала это». «Вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически», — добавил Линкявичюс.

Ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что власти Белоруссии могут обратиться за помощью в случае внешней угрозы обороне страны. «В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности она имеет право обратиться за помощью», — сказал представитель организации.



Пока никаких обращений об оказании помощи от Белоруссии в ОДКБ не поступало, уточнил он. В случае получения такого обращения его рассмотрят в установленном в организации порядке, сообщил представитель организации, отметив, что все решения об оказании помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ.