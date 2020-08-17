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Литва назвала «вторжением» возможную военную помощь Москвы Белоруссии

МИД Литвы отреагировал на слова Александра Лукашенко о возможной военной помощи со стороны России в рамках ОДКБ. Президент Белоруссии тогда заявил, что угрозы стране подпадают под пункты договора
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для российской военной помощи Белоруссии нет никаких юридических оснований, она будет расцениваться как вторжение, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Нет никаких причин для военной помощи со стороны России, нет никаких юридических или иных оснований для этого. Это было бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости», — цитирует Reuters министра.

Он отметил, что Москва пошла бы на большой риск, если бы «сделала это». «Вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически», — добавил Линкявичюс.

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что власти Белоруссии могут обратиться за помощью в случае внешней угрозы обороне страны. «В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности она имеет право обратиться за помощью», — сказал представитель организации.

Пока никаких обращений об оказании помощи от Белоруссии в ОДКБ не поступало, уточнил он. В случае получения такого обращения его рассмотрят в установленном в организации порядке, сообщил представитель организации, отметив, что все решения об оказании помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 15 августа, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в белорусском Минобороны.

В ОДКБ назвали условие для обращения Белоруссии за помощью
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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15 и 16 августа Лукашенко дважды переговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. «С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении о разговоре двух президентов 16 августа, опубликованном на сайте Кремля.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Оппозиция не признала их результаты и настаивает на проведении нового голосования.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, военная помощь, Александр Лукашенко
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