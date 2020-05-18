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Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором подробно обсудили вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны отметили важность сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам способов лечения и разработки вакцин, указывает Кремль. Кроме того, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении домой россиян, которые застряли в Турции из-за прекращения международного авиасообщения.

Также президенты обсудили ситуации в Сирии и Ливии. В частности, стороны согласились, что необходимо возобновить перемирие и вести межливийский диалог на основе решений Берлинской международной конференции, которая прошла в январе текущего года.

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции выявили 149,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 4,1 тыс. заразившихся умерли. В России, по последним данным оперативного штаба, COVID-19 подтвердили у 290,6 тыс. человек, 2722 из них умерли.

15 мая состоялся вывозной рейс с россиянами из Антальи. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» доставил в Москву и Санкт-Петербург 230 россиян.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Реджеп Тайип Эрдоган, телефонный разговор
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