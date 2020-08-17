Пандемия коронавируса , 17 авг, 10:39
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В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Москве диагностировали у 690 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, количество заболевших в столице с начала эпидемии превысило 253 тыс.
Всего в России, по данным на 17 августа, выявили 4 892 новых зараженных. Общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 927,7 тыс. человек, 15,7 тыс. умерли, более 736 тыс. человек выздоровели.
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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