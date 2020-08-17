В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Москве диагностировали у 690 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, количество заболевших в столице с начала эпидемии превысило 253 тыс.

Всего в России, по данным на 17 августа, выявили 4 892 новых зараженных. Общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 927,7 тыс. человек, 15,7 тыс. умерли, более 736 тыс. человек выздоровели.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Материал дополняется