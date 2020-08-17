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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились почти 198 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала пандемии COVID-19 в Москве от коронавирусной инфекции вылечились свыше 197 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов», — сказала Ракова.

Таким образом, общее количество вылечившихся от коронавируса в столице увеличилось до 197 962 человек.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По состоянию на вечер 16 августа в Москве скончались 4666 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. За прошедшие сутки в столице умерли еще 10 человек.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 252 374 случая заражения COVID-19. Столица занимает первое место по количеству заболевших других среди российских регионов. В целом по стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 922 тыс. Умерли 15 685 человек, выздоровели более 732 тыс.

Теги: коронавирус, Москва
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