В Москве от коронавируса вылечились почти 198 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала пандемии COVID-19 в Москве от коронавирусной инфекции вылечились свыше 197 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов», — сказала Ракова.

Таким образом, общее количество вылечившихся от коронавируса в столице увеличилось до 197 962 человек.

По состоянию на вечер 16 августа в Москве скончались 4666 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. За прошедшие сутки в столице умерли еще 10 человек.