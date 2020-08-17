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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов

Некоторые улицы в Белоруссии следует назвать именами людей, которые погибли в результате протестов, начавшихся по стране после президентских выборов. Об этом заявила кандидат оппозиции на президентских выборах в стране Светлана Тихановская.

«В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны — невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи, их именами мы обязаны в будущем назвать улицы, их имена останутся в нашей памяти», — сказала Тихановская.

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Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия, протесты
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