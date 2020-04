Джозеф Байден стал единственным кандидатом американских демократов

К началу третьей кампании Байден, как и Сандерс, подошел в ранге фаворита. Однако на первом этапе праймериз в Айове, он, как и 12 лет назад, получил пятый результат (из 11 участников), в феврале также не имел ни одной победы. Ситуация изменилась в первый супервторник, 3 марта (Байден указывал на то, что списывать со счетов его рано, так как праймериз стартовали с штатов с преимущественно белым населением), когда кампания дошла до штатов с более разнообразным этническим составом. Как показали праймериз, именно чернокожие и латиноамериканцы стали одной из основных групп, обеспечивших прорыв бывшего вице-президента.

Сандерс, переживший инфаркт прошлой осенью, отказался от продолжения борьбы после праймериз в Висконсине. Они прошли 7 апреля, однако результаты к моменту его решения еще не были объявлены. К этому времени в активе Сандерса было 914 голосов делегатов, у Байдена — 1217. После супервторника Сандерс проиграл восемь из 11 предварительных выборов, что и предопределило его решение. «Глядя на то, как страну поглощает кризис, я не могу без зазрения совести продолжать вести кампанию, которая все равно не завершится успехом и может помешать важной работе, которой мы должны заниматься в это непростое время», — объяснил он. По данным Bloomberg, несколько недель назад с Сандерсом разговаривал экс-президент Барак Обама, обсуждалась программа, которая могла бы помочь партии выиграть в ноябре.

Почему Байден должен продолжать участие в праймериз

Бывшему вице-президенту необходимо продолжать участие в первичных выборах, тем более что Сандерс, отказываясь от дальнейшего ведения кампании, решил пока не убирать свое имя из бюллетеней для праймериз. Он объяснил, что, сохраняя возможность за него проголосовать, он расширит и укрепит базу сторонников предложенных им идей. Однако из-за эпидемии коронавируса график праймериз изменился — 16 штатов перенесли их на более поздний срок, так что следующим днем, когда будет определена судьба наибольшего количества голосов делегатов (686), станет 2 июня. Съезд партии для утверждения кандидата также был перенесен — с июля на август.

Чтобы успешно бороться с Трампом, Байдену необходимо максимальное число голосов демократического электората, а для этого ему придется в свою кампанию включить некоторые идеи Сандерса, солидарны The New York Times и The Hill. По сведениям The New York Times, сотрудники штаба Байдена уже пару недель обсуждают с коллегами из штаба Сандерса, что из предложений сенатора может быть включено в избирательную программу бывшего вице-президента. В среду, перед объявлением своего решения, Сандерс сам поговорил по телефону с соперником. Штабы обсуждают не только включение элементов программы Сандерса в программу Байдена, но и их совместные появления на публике, а также полноценную поддержку оставшегося кандидата. Пока Сандерс не заявлял о поддержке Байдена.

Для Сандерса нынешняя президентская кампания — вторая подряд. В первой он участвовал как аутсайдер. О его выдвижении The New York Times, например, написала на 21-й странице газетного выпуска. Однако Сандерс получил широкую поддержку, став лицом «левого крыла» Демпартии и навязал борьбу Хиллари Клинтон, которая в итоге и стала кандидатом партии.

Сандерс начал политическую деятельность еще во время учебы в Чикагском университете, он состоял в молодежном крыле Социалистической партии Америки. В последние годы Сандерс характеризовал себя как «демократического социалиста». В его программе на выборах 2020 года — бесплатные медицина, бесплатные детские сады и образование в университетах, списание триллионного долга по кредитам на обучение для миллионов американцев, строительство социального жилья, повышение налогов для корпораций и физлиц с доходом более $250 тыс. в год, законодательное ограничение процентных ставок по кредитам, бесплатное электричество к 2035 году. Что из этого Байден сможет использовать, станет известно уже на этой неделе, говорят источники NYT.

Байдену также необходимо выбрать кандидата в вице-президенты. В среду он заявил, что может сделать это раньше, чем обычно принято у кандидатов (Обама объявил о выборе Байдена за два дня до съезда в 2008 году). Ранее бывший вице-президент говорил, что возьмет в тандем женщину.

Сможет ли Байден победить Трампа

Президентские выборы в США традиционно проходят в ноябре. Пока об их переносе речи не идет. С подачи Демпартии обсуждается расширение возможности голосования по почте, однако против полного перехода на такое голосование выступают республиканцы и президент. Расклад сил в ноябре будет зависеть от того, как США пройдут через эпидемию и экономический спад (США стали мировым лидером по числу диагностированных случаев заболевания — 432 тыс. человек). В марте рейтинг Трампа вырос на фоне распространения вируса и объявленных им мер поддержки экономики. Как отмечал в разговоре с РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в период кризиса избиратели склонны поддерживать действующую власть, но такая поддержка не бывает длительной. Последний опрос, проведенный Quinnipiac 2–6 апреля, показал, что 45% американцев одобряют действия Трампа — это самый высокий показатель для него.

По рейтингам Байден в течение последнего месяца опережает Трампа. Согласно данным агрегатора опросов RealClearPolitics — на 6,3%. В опросе, проведенном компанией YouGov и журналом The Economist с 5 по 7 апреля, Байден опережает Трампа на 6 п.п. О готовности поддержать демократа заявили 48% респондентов, республиканцу симпатизируют 42% (остальные не определились). Однако, как отмечает Vox, ни в одном из опросов преимущество Байдена не было уверенным. Особенность этих опросов еще и в том, что они измеряют популярность политиков на национальном уровне, а особенность избирательной системы США в том, что победитель определяется голосами выборщиков, и поэтому важнее то, в каких именно штатах преимущество за Байденом. Хиллари Клинтон в 2016 году получила больше голосов избирателей, чем Трамп, но у него было больше голосов выборщиков. Например, в таком крупном штате, как Флорида, потенциальных соперников в опросах разделяет 1%, приводит данные Vox. В промышленном Мичигане у Байдена преимущество в 3% при погрешности в опросе 3,1%. Выборы 2016 года показали, что ситуация может меняться очень быстро, если четыре года назад весной Клинтон достаточно уверенно лидировала во многих важных штатах, то к осени ситуация изменилась, что позволило Трампу победить, обращает внимание The Washington Post.