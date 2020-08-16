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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Крымском мосту 15 августа зафиксирован новый суточный рекорд трафика, он составил 36 тыс. автомобилей, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Прошлогодний суточный максимум отмечен 12 августа — 35 989 машин», — уточняется в сообщении. ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщило, что самое интенсивное движение по мосту наблюдается в выходные дни.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 1 по 31 июля Крым посетили 1,432 млн туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту.

В Крыму отменили режим самоизоляции и двухнедельный карантин для приезжих из других регионов с 15 июня. Обязательную обсервацию сохранили для тех, кто вернулся из-за рубежа. С 1 июля местные власти разрешили размещать туристов в гостиницах и санаториях региона.

Крымский мост начали строить в 2016 году, его протяженность составила 19 км. 15 мая 2018-го мост открыли для автомобилей, а 23 декабря 2019 года по нему запустили пассажирские поезда. Грузовое железнодорожное движение открылось 30 июня.

Теги: Крымский мост, трафик, Крым
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