По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

Первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь днем 23 декабря, прошел по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

В сообщении указывается, что поезд преодолел участок моста примерно за 20 минут и выехал на территорию полуострова. В Севастополь он должен прибыть 25 декабря в 09:25 мск.

Поезд в Севастополь из Санкт-Петербурга отправился 23 декабря в 14:00 мск с Московского вокзала города. Его пассажирами стали более 600 человек. Время в пути до конечного пункта — Севастополя — должно составить 43,5 часа. За это время поезд пройдет 2742 км. В церемонии отправления первого поезда в режиме телемоста принял участие президент России Владимир Путин.

Железнодорожную часть Крымского моста Путин открыл 23 декабря. По словам президента, в следующем году по мосту проедут около 14 млн человек. Вечером 24 декабря поезд в Крым также стартовал из Москвы. Он должен прибыть в пункт назначения через 33 часа.