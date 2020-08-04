Аксенов сообщил о посетивших Крым в июле почти 1,5 млн туристов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С 1 по 31 июля Крым посетили 1 млн 432 тыс. туристов, большинство из них приехали в регион по Крымскому мосту. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что из них 31,9% прилетели на полуостров, 62,7% приехали через Крымский мост на автомобилях и автобусах. Помимо этого 5% туристов отправились в республику на поездах и менее 1% пересекли государственную границу России на участке Армянск, Джанкой, Перекоп.

«Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов — 95%», — добавил он.

В Крыму с 15 июня отменили режим самоизоляции и двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Обязательную обсервацию сохранили для тех, кто вернулся из-за рубежа. С 1 июля местные власти разрешили размещать туристов в гостиницах и санаториях региона.