Власти назвали дату открытия Крыма для туристов из других регионов

Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

С 1 июля в Крыму разрешат размещение туристов из других субъектов в гостиницах и санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит пресс-служба региона.

«С сегодняшнего дня все средства размещения курортной сферы могут продавать путевки с 1 июля для граждан Российской Федерации», — сообщил Аксенов.

При этом Аксенов добавил, что необходимо соблюдать меры безопасности и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что с 1 июля на полуострове разрешат деятельность отелей, пансионатов, санаториев, баз отдыха, гостиниц, кэмпингов.