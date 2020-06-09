Власти назвали дату открытия Крыма для туристов из других регионов
С 1 июля в Крыму разрешат размещение туристов из других субъектов в гостиницах и санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит пресс-служба региона.
«С сегодняшнего дня все средства размещения курортной сферы могут продавать путевки с 1 июля для граждан Российской Федерации», — сообщил Аксенов.
При этом Аксенов добавил, что необходимо соблюдать меры безопасности и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.
Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что с 1 июля на полуострове разрешат деятельность отелей, пансионатов, санаториев, баз отдыха, гостиниц, кэмпингов.