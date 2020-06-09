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Власти назвали дату открытия Крыма для туристов из других регионов

Ялта, Крым
Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

С 1 июля в Крыму разрешат размещение туристов из других субъектов в гостиницах и санаториях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит пресс-служба региона.

«С сегодняшнего дня все средства размещения курортной сферы могут продавать путевки с 1 июля для граждан Российской Федерации», — сообщил Аксенов.

Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето
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Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

При этом Аксенов добавил, что необходимо соблюдать меры безопасности и рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что с 1 июля на полуострове разрешат деятельность отелей, пансионатов, санаториев, баз отдыха, гостиниц, кэмпингов. 

С 15 июня в Крыму отменят режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также будет отменена двухнедельная обсервация для приезжающих на территорию республики. При этом обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с Украины.

Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Режим самоизоляции в Крыму был введен 3 апреля, при этом срок его окончания переносился несколько раз. 9 июня глава Крыма сообщил, что за предыдущие сутки в регионе выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений увеличилось до 457.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


 

Теги: крым, самоизоляция, COVID-19
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