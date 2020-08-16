В Москве еще 1045 человек выздоровели от коронавируса

В Москве выздоровели еще 1045 пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С начала эпидемии число больных, выздоровевших после COVID-19, достигло 197 143.

В Москве за время эпидемии выявлено более 251 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 4,6 тыс.

11 августа президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19. Он отметил, что эта вакцина создает устойчивый иммунитет к коронавирусу и не вызывает серьезных побочных эффектов. Ее ввели одной из дочерей главы государства.