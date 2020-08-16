Арбенина и группа «Би-2» записали обращение к белорусам

Певица Диана Арбенина записала видеообращение в поддержку протестующих после президентских выборов в Белоруссии. Оно размещено на странице певицы в Instagram.

Арбенина отметила, что не является гражданкой Белоруссии, но родилась в городе Воложин в Минской области, а в республике живет ее отец и родственники.

«Я считаю своим долгом как белоруска поддержать белорусский народ», — сказала Арбенина. «Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить», — добавила она.

Также видеообращение записали участники группы «Би-2», оно опубликовано в Instagram группы.

«Мы не можем смотреть без боли на то, что сейчас происходит на улицах городов[Белоруссии]», — заявили участники коллектива. «Мы просим прекратить насилие против мирного народа», — обратились музыканты к силовым структурам республики.