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Арбенина и группа «Би-2» записали обращение к белорусам

Певица Диана Арбенина записала видеообращение в поддержку протестующих после президентских выборов в Белоруссии. Оно размещено на странице певицы в Instagram.

Арбенина отметила, что не является гражданкой Белоруссии, но родилась в городе Воложин в Минской области, а в республике живет ее отец и родственники.

«Я считаю своим долгом как белоруска поддержать белорусский народ», — сказала Арбенина. «Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить», — добавила она.

Также видеообращение записали участники группы «Би-2», оно опубликовано в Instagram группы.

«Мы не можем смотреть без боли на то, что сейчас происходит на улицах городов[Белоруссии]», — заявили участники коллектива. «Мы просим прекратить насилие против мирного народа», — обратились музыканты к силовым структурам республики.

Российская и белорусская певица Рита Дакота выпустила песню под названием «Уходи», которую она посвятила ситуации в Белорусии. По ее словам, песня станет доступной для скачивания в понедельник, 16 августа, а все заработанные средства будут направлены в благотворительный фонд для помощи белорусам.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Массовые акции протеста идут в Белоруссии с 9 августа, когда в республике прошли президентские выборы. Согласно официальным даннымЦИК, победу на выборах одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10%.

За время протестов силовики задержали более 7 тыс. человек, в том числе более 60 журналистов. 10 августа в ходе протестов в центре Минска погиб 34-летний Александр Тарайковский.

Страны Евросоюза осудили насилие по отношению к протестующим в Белоруссии и договорились ввести санкции в отношении причастных к насилию лиц. Кроме того, введение ограничений против Минска допустил госсекретарь США Майк Помпео.

Теги: Белоруссия, Диана Арбенина, группа «Би-2»
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