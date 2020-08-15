В Сочи задержали размахивавших младенцем на видео родителей

Полиция в Сочи установила местонахождение родителей, которые на видео размахивали младенцем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Указывается, что жизни ребенка ничто не угрожает. Власти рассматривают вопрос о его передаче в органы опеки, об этом сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.

Историей также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, о чем она написала в Instagram.