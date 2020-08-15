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В Сочи задержали размахивавших младенцем на видео родителей

Полиция в Сочи установила местонахождение родителей, которые на видео размахивали младенцем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Указывается, что жизни ребенка ничто не угрожает. Власти рассматривают вопрос о его передаче в органы опеки, об этом сообщается на сайте СК по Краснодарскому краю.

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Фото: Rolf Kremming / DPA / ТАСС

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.

Историей также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, о чем она написала в Instagram.

Ранее заместитель министра просвещения Денис Грибов заявил, что детей из семьи могут забирать только в случае реальной угрозы жизни ребенка. Он добавил, что для такого шага нужны неопровержимые подтверждения.

В июле группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов, касающихся поправок к семейному законодательству. В частности, предлагается изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.

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Теги: жестокое обращение с детьми, Сочи, СК России, новости
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