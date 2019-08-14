Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах

На Северном Кавказе за несколько лет не зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Лидирует по этому показателю Пермский край. Эксперты называют ситуацию тревожной, но к статистике относятся скептически

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Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК. В этом регионе в 2018 году было зафиксировано 159 таких случаев. Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае, которые делят второе и третье места, — по 55 таких случаев. В первой пятерке также Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

Что же касается отношения количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе, то, по расчетам РБК, антилидером в этой категории стала Еврейская автономная область, где этот показатель составил семь случаев на 10 тыс. детей. На втором месте Камчатский край (3,7 случая на 10 тыс.), далее следуют Ямало-Ненецкий округ (2,9), Пермский край (2,7) и Архангельская область (2,4).

Что считается жестоким обращением с детьми Жестокое обращение с детьми — это умышленное или неосторожное обращение, действия (или бездействие) со стороны взрослых, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка либо угрожают его правам и благополучию, объясняет доктор психологических наук, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья.

В десяти регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Также не зафиксировано жестокого обращения с детьми в Тамбовской и Орловской областях, Республике Алтай, Калмыкии, Севастополе и на Чукотке. В большинстве из них статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год, следует из данных Росстата.