Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах

За год резко выросло число зарегистрированных случаев жестокого обращения в Калужской области — с одного до 15, Курганской — с четырех до 21, Вологодской — с четырех до 16, а также в Еврейской автономной области — с восьми до 26.
В чем проблема со статистикой
По абсолютным цифрам судить о ситуации в каждом конкретном регионе неправильно, считает член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья. «В одних регионах специалисты нацелены и подготовлены к выявлению жестокого обращения — [поэтому фиксируется] много случаев, в других — нет, и мало того, они могут получить требование не указывать причину», — говорит эксперт. Она связывает лидерство Пермского края с тем, что в регионе активно занимаются профилактикой насилия. Статистику по Кавказу она называет «слабым местом».
Правовое поле в этой сфере «резиновое», отмечает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. То, что один педагог или работник органа опеки посчитает вопиющим случаем, другой сочтет обычным делом, поясняет он. «Из-за этого такая разница в статистике по разным регионам, и именно поэтому она ничего не означает, кроме того, что мы не видим реальную картину», — считает омбудсмен. С одной стороны, многие случаи жестокого обращения не доходят до правоохранительных органов, с другой — действия добросовестных родителей могут быть записаны как жестокое обращение. «Например, какой-нибудь папа, который случайно споткнулся с ребенком на шее и упал. Кому лучше от того, что этого папу еще будут штрафовать, как-то наказывать и так далее?» — задается вопросом Бунимович.
«Данные статистики о насилии в отношении детей можно рассматривать как верхушку айсберга, не отражающие реальную картину. Проводить сравнительный анализ затруднительно ввиду отсутствия единых методов сбора и оценки показателей, отсутствия данных в свободном доступе. Каждое ведомство имеет свои показатели и статистику, которая не анализируется совокупно», — отмечает Галина Семья.
Как часто лишают родительских прав за жестокое обращение
Статистика по жестокому обращению с детьми не коррелирует с данными по лишению родительских прав. Регион — лидер по количеству родителей, лишенных прав за жестокое обращение с детьми, — Крым. Там за 2018 год было принято 26 таких решений. В Приморском крае — 17, Архангельской области — 14, Нижегородской и Оренбургской — по 11.
По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидирует Московская область с показателем 1165. В Красноярском крае — 1126, Свердловской области — 981, Пермском крае — 964, Нижегородской области — 947.
«Суд прописывает только одну причину как основную и, как правило, ту, что легче доказать. Например, алкоголизм и насилие практически всегда связаны, а суд лишает прав за алкоголизм (3284 случая в 2018 году, а за жестокое обращение — 276)», — отмечает Галина Семья.
Сколько возбуждается уголовных дел на недобросовестных родителей
Пятерка антилидеров по уголовным делам по ст. 156 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в 2018 году выглядит следующим образом: на первом месте Оренбургская область с 118 делами, затем Башкирия — 114, Пермский край — 73, Саратовская область — 70, Челябинская область — 66 случаев (данные Генпрокуратуры). Во всех регионах, кроме Перми, количество уголовных дел превышает количество зафиксированных случаев жестокого обращения с детьми.
По данным МВД, в 2018 году число преступлений против несовершеннолетних увеличилось на 5% (с 91 554 в 2017 году до 96 150), в том числе на 4,9% (с 13 487 до 14 152) — направленных против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Более 60% (54 697, в 2017 году — 44 568) уголовно-наказуемых деяний в отношении детей совершено в семьях.
«Чтобы дошло до лишения родительских прав, надо доказать умышленность жестокого обращения. Есть политический фактор, бывают ситуации, когда суды получают негласное указание не портить статистику и не лишать родительских прав», — говорит Галина Семья. Негативную роль сыграл закон о декриминализации домашних побоев, подчеркивает эксперт.
«Теперь наказание за побои детей — штраф. Штраф взимается с той же семьи и бьет в том числе по тем же детям, которые и так пострадали», — соглашается Бунимович.
В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомство занимается профилактикой жестокого обращения с детьми. «Психологическая и методическая поддержка родительского сообщества — эффективный механизм, который во многом может препятствовать и предотвращать возникновение случаев жестокого обращения с детьми. В национальном проекте «Образование» заложено создание центров помощи семьям, которые охватят все страну», — указали в ведомстве.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы насилие в отношении детей было признано одним из главных вызовов современности и был предложен комплекс мер, но его так и не удалось реализовать из-за отсутствия единого органа, ответственного за решение проблемы, считает Галина Семья.
Эксперт отмечает, что анализ статистических данных свидетельствует о тревожной тенденции увеличения более чем в два раза числа несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных членами их семей, фактически проживающими совместно с ними: в 2011 году — 5,4 тыс., в 2016-м — 12,3 тыс.