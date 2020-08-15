В Минпросвещения разъяснили основания для изъятия детей из семьи

Детей из семьи могут забирать только в случае реальной угрозы жизни ребенка. Изъятие детей из семьи является крайней мерой, пояснил заместитель министра просвещения Денис Грибов, сообщает «РИА Новости».

«Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка», — сказал Грибов.

Для такого шага нужны неопровержимые подтверждения, добавил он. Замглавы Минпросвещения отметил, что некачественно сделанный ремонт не является основанием для изъятия детей органами опеки.

47-летней жительницы Москвы Марине Волхонской пришлось отдать своих четверых детей (двое — инвалиды) в социальный центр из-за состояния квартиры. Историю женщины рассказал RT.