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В Минпросвещения разъяснили основания для изъятия детей из семьи

Детей из семьи могут забирать только в случае реальной угрозы жизни ребенка. Изъятие детей из семьи является крайней мерой, пояснил заместитель министра просвещения Денис Грибов, сообщает «РИА Новости».

«Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка», — сказал Грибов.

Для такого шага нужны неопровержимые подтверждения, добавил он. Замглавы Минпросвещения отметил, что некачественно сделанный ремонт не является основанием для изъятия детей органами опеки.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

47-летней жительницы Москвы Марине Волхонской пришлось отдать своих четверых детей (двое — инвалиды) в социальный центр из-за состояния квартиры. Историю женщины рассказал RT.

По словам многодетной матери, 23 января 2020 года к ней пришли представители опеки. Увидев беспорядок, они заставили ее отдать детей в социальный центр. При этом ей угрожали лишением родительских прав, сказала Волхонская. Москвичка сделала ремонт, однако детей ей так и не вернули. По словам женщины, органы опеки остались недовольны работами.

В июле группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в Госдуму пакет законопроектов, касающихся поправок к семейному законодательству. В частности, предлагается изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.

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Теги: Минпросвещения, дети, опека
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