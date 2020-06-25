США пригрозили России изоляцией в ООН на «пути к антиутопии»

На прошлой неделе Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ и это может повториться в Совбезе ООН, заявил спецпредставитель США Брайан Хук

Заседание ​Совета Безопасности ООН (Фото: Mary Altaffer / AP)

Россия и Китай могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), если они продолжат идти по «пути к антиутопии», заблокировав заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану. Об этом в интервью Reuters заявил специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, в настоящее время Вашингтон видит растущий разрыв между Россией и Китаем и международным сообществом. «Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ на прошлой неделе, и они будут изолированы в Совете Безопасности [ООН], если продолжат идти по этому пути к антиутопии», — сказал дипломат.

Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, в пятницу, 19 июня, призвал Иран разрешить США в качестве ядерного наблюдателя доступ к двум объектам, которые подозреваются в деятельности, связанной с ядерным оружием, и в полной мере сотрудничать. Россия и Китай выступили против этого шага, но не смогли заблокировать его, тогда как в Совбезе ООН они имеют право вето.

«Продление эмбарго на поставки оружия (Ирану) является правильным и необходимым делом, и каждый член Совбеза знает это независимо от того, говорят ли они об этом публично или нет», — отметил Хук.