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Антииранские санкции США ,  
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США пригрозили России изоляцией в ООН на «пути к антиутопии»

На прошлой неделе Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ и это может повториться в Совбезе ООН, заявил спецпредставитель США Брайан Хук
Заседание ​Совета Безопасности ООН
Заседание ​Совета Безопасности ООН (Фото: Mary Altaffer / AP)

Россия и Китай могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), если они продолжат идти по «пути к антиутопии», заблокировав заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану. Об этом в интервью Reuters заявил специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, в настоящее время Вашингтон видит растущий разрыв между Россией и Китаем и международным сообществом. «Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ на прошлой неделе, и они будут изолированы в Совете Безопасности [ООН], если продолжат идти по этому пути к антиутопии», — сказал дипломат.

Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, в пятницу, 19 июня, призвал Иран разрешить США в качестве ядерного наблюдателя доступ к двум объектам, которые подозреваются в деятельности, связанной с ядерным оружием, и в полной мере сотрудничать. Россия и Китай выступили против этого шага, но не смогли заблокировать его, тогда как в Совбезе ООН они имеют право вето.

«Продление эмбарго на поставки оружия (Ирану) является правильным и необходимым делом, и каждый член Совбеза знает это независимо от того, говорят ли они об этом публично или нет», — отметил Хук.

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АЭС &laquo;Бушер&raquo;

Спецпредставитель подчеркнул, что, несмотря на эмбарго, полностью ограничить поставки оружия не удалось, однако запреты на экспорт и импорт были эффективными в установлении четких ограничений на поведение Ирана.

США распространили проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, в понедельник, 22 июня, после того как в начале этого месяца генсек ООН Антонио Гутерриш сообщил Совбезу, что крылатые ракеты, использовавшиеся в нескольких нападениях на нефтяные объекты и международный аэропорт в Саудовской Аравии в прошлом году, имели «иранское происхождение».

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана, был подписан в 2015 году. В сделке также участвовали США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Спустя несколько дней Совбез ООН единогласно принял резолюцию № 2231, в которой СВПД был одобрен, а также был введен запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ на это годом позже Тегеран отказался выполнять ряд условий сделки, в частности превысил допускаемый ею уровень обогащения урана.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Иран, Совбез ООН, Россия, Китай, оружейное эмбарго, спецпредставитель
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