Совбез ООН отклонил проект США по продлению оружейного эмбарго для Ирана

СБ ООН не принял инициативу США по продлению оружейного эмбарго против Ирана. Помпео решение совета назвал «непростительным», заявив, что тот открыл «дорогу мировому спонсору терроризма к покупке и продаже обычных вооружений»

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Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, сообщил Reuters.

Срок действия эмбарго истекает 18 октября. За его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Таким образом, проект резолюции был отклонен. Для его принятия нужно девять голосов «за» и отсутствие наложения вето со стороны пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции.

«Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.