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Политика ,  
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Совбез ООН отклонил проект США по продлению оружейного эмбарго для Ирана

СБ ООН не принял инициативу США по продлению оружейного эмбарго против Ирана. Помпео решение совета назвал «непростительным», заявив, что тот открыл «дорогу мировому спонсору терроризма к покупке и продаже обычных вооружений»
Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, сообщил Reuters.

Срок действия эмбарго истекает 18 октября. За его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Таким образом, проект резолюции был отклонен. Для его принятия нужно девять голосов «за» и отсутствие наложения вето со стороны пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции.

«Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

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Майк Помпео

По его словам, Совбез ООН, отклонив проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое действует уже 13 лет, «проложил дорогу для мирового спонсора терроризма к покупке и продаже обычных вооружений без ограничений ООН».

Действия СБ ООН Помпео назвал «непростительными». «Совет Безопасности отклонил прямые призывы многих стран Ближнего Востока продлить эмбарго. Арабские страны и Израиль решительно поддержали продление эмбарго», — заявил госсекретарь. Он добавил, что США «продолжат работу», чтобы Иран «не мог свободно покупать и продавать оружие, угрожающее Европе, Ближнему Востоку и другим».

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Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. Соглашение в том числе предусматривало отмену оружейное эмбарго против Ирана в течение пяти лет, но в 2018 году США покинули сделку и объявили о восстановлении санкций против Тегерана.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Иран, оружейное эмбарго, Совет безопасности ООН
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