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Премьер Белоруссии приехал к протестующим работникам тракторного завода

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод, работники которого вышли на митинг после президентских выборов в стране. Об этом сообщает Tut.by и Sputnik-Беларусь.

Как отмечает Tut.by, Головченко решил пообщаться с сотрудниками завода без журналистов. Пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок, как указывает Sputnik-Беларусь говорила, что никого из СМИ на встречу работников завода с премьером не допустят.

Часть цехов Минского тракторного завода перестала работать из-за митингов
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, протесты
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