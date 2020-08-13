Сотрудники БелАЗа потребовали вывести ОМОН из города

Забастовка работников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино (Фото: Вера Аркинд / РИА Новости)

Сотрудники завода БелАЗ устроили митинг в Жодино, где расположен завод, и потребовали вывести ОМОН из города. Трансляцию вело «Радио Свобода».

Собравшиеся люди скандировали: «ОМОН из города», а также «Выпускай!», «Позор!», и «Уходи!».

К протестующим вышел председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий.

В Белоруссии четвертые сутки проходят протесты, начавшиеся после президентских выборов в стране.

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