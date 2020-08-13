Выборы в Белоруссии , 13 авг, 21:34
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Сотрудники БелАЗа потребовали вывести ОМОН из города
Забастовка работников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино
Сотрудники завода БелАЗ устроили митинг в Жодино, где расположен завод, и потребовали вывести ОМОН из города. Трансляцию вело «Радио Свобода».
Собравшиеся люди скандировали: «ОМОН из города», а также «Выпускай!», «Позор!», и «Уходи!».
К протестующим вышел председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий.
В Белоруссии четвертые сутки проходят протесты, начавшиеся после президентских выборов в стране.
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