В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении супруги мужчину

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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве и расчленении своей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ночь на 27 июля у дома №15/1 по проспекту Художников на севере Петербурга было обнаружено тело девушки 1996 года рождения без головы, рук и ног. Сотрудники СК и полиции задержали по подозрению в убийстве мужа девушки 1991 года рождения.

По версии следствия, между супругами произошла бытовая ссора, в результате которой мужчина взял топор и, как минимум, трижды ударил жену по голове. После этого он отрубил ей голову и конечности, которые спрятал в чемодане. Туловище убитой он выбросил из окна квартиры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). По информации портала 78.ru, супруги собирались разводиться, и женщина хотела отобрать у мужа ребенка.