Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» назвал протестующих в Минске воинами света

Сергей Михалок (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» и лидер белорусской панк-рок-группы Brutto Сергей Михалок выразил уверенность в победе участников протестов, выступающих против итогов выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает газета «Думская».

«Я знаю, что все наши братья-белорусы — воины света — поборют всех Дартов Вейдеров», — заявил он во время концерта группы «Ляпис 98» в клубе «Ибица» в Одессе.

У группы «Ляпис Трубецкой» есть песня «Воины света», которая стала популярной на Украине в 2014 году во время майдана в Киеве.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Участники акций требуют пересмотра результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80%, а его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%.