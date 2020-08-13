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Выборы в Белоруссии ,  
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Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» назвал протестующих в Минске воинами света

Сергей Михалок
Сергей Михалок (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» и лидер белорусской панк-рок-группы Brutto Сергей Михалок выразил уверенность в победе участников протестов, выступающих против итогов выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает газета «Думская».

«Я знаю, что все наши братья-белорусы — воины света — поборют всех Дартов Вейдеров», — заявил он во время концерта группы «Ляпис 98» в клубе «Ибица» в Одессе.

У группы «Ляпис Трубецкой» есть песня «Воины света», которая стала популярной на Украине в 2014 году во время майдана в Киеве.

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Участники акций требуют пересмотра результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80%, а его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации результатов голосования. В ее штабе приводили данные с десятков избирательных участков, где победу одержала именно кандидат от оппозиции. С объявленными ЦИК результатами там не согласились и потребовали передачи власти. Накануне Тихановская покинула территорию страны и прибыла в Литву.

Для разгона протестующих силовики использовали спецсредства, включая резиновые пули, дубинки и водометы. За все дни протестов были задержаны более 6 тыс. человек, 51 человек обратился за медпомощью.

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Ранее журналист и блогер Юрий Дудь раскритиковал задержания во время протестных акций в Белоруссии. Он назвал ситуацию в Минске «стыдной дичью для столицы мирного европейского государства».

Теги: Белоруссия, протесты, «Ляпис Трубецкой»
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