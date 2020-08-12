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Дудь назвал задержания в Минске «дичью для европейского государства»

Журналист и блогер Юрий Дудь раскритиковал задержания журналистов во время протестных акций в Белоруссии. Свое мнение он высказал в Instagram.

Дудь напомнил, что несколько российских журналистов, приехавшие освещать президентские выборы, пропали после задержания и не выходили на связь почти двое суток.

«Журналист всегда рискует — это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» — это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» — это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства», — написал Дудь, обращаясь к «белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам».

Журналист также осудил нападения на безоружных людей на улице, отметив, что силовики стреляют в «тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой».

Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске
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Задержание Семёна Пегова, Минск, Белоруссия

В Белоруссии третий день подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов, завершившихся 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Во время протестных акций были задержаны или пострадали несколько сотрудников российских СМИ, в том числе корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, журналист Znak.com Никита Телиженко, военный корреспондент Семен Пегов и корреспондент Meduza Максим Солопов.

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Задержанных отпустили. В частности, вечером 11 августа был освобожден Максим Солопов, переставший выходить на связь после задержания в ночь на 10 августа. Как сообщили в посольстве России в Белоруссии, он выехал в Россию в сопровождении сотрудников консульского отдела дипмиссии.

Теги: Юрий Дудь, Белоруссия, задержания
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