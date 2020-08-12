Дудь назвал задержания в Минске «дичью для европейского государства»

Журналист и блогер Юрий Дудь раскритиковал задержания журналистов во время протестных акций в Белоруссии. Свое мнение он высказал в Instagram.

Дудь напомнил, что несколько российских журналистов, приехавшие освещать президентские выборы, пропали после задержания и не выходили на связь почти двое суток.

«Журналист всегда рискует — это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» — это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» — это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства», — написал Дудь, обращаясь к «белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам».

Журналист также осудил нападения на безоружных людей на улице, отметив, что силовики стреляют в «тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой».