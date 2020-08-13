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Неизвестные сообщили о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На электронную почту главка МВД по Москве поступило сообщение о минировании всех столичных железнодорожных вокзалов. Об этом РБК сообщил источник в ведомстве.

«Полиция проверяет эту информацию», — отметил собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД не ответили на звонки РБК.

Источник ТАСС в экстренных службах также сказал, что неизвестные сообщили о минировании всех девяти железнодорожных вокзалов Москвы. По его словам, специалисты проверяют здания.

Агентство со ссылкой на собеседника в экстренных службах также передавало, что правоохранительные органы получили сообщения о взрывных устройствах во всех магазинах сети «Магнит», в почтовых отделениях Подмосковья и нескольких районных судах Москвы. Кроме того, по его словам, неизвестные сообщили о минировании подмосковного аэропорта Жуковский и самолетов в аэропорту Шереметьево.

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Фото: rightvol / VK

Во вторник, 11 августа, в столице неизвестные сообщили о минировании почти тысячи объектов, в том числе судов, станций метро, органов государственной власти и гостиниц.

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В начале августа правоохранительные органы также получили сообщения о минировании всех станций метро, магазинов и торговых центров столицы. В конце июля поступали угрозы о минировании аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Теги: минирование, новости, Москва
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