Неизвестные сообщили о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На электронную почту главка МВД по Москве поступило сообщение о минировании всех столичных железнодорожных вокзалов. Об этом РБК сообщил источник в ведомстве.

«Полиция проверяет эту информацию», — отметил собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД не ответили на звонки РБК.

Источник ТАСС в экстренных службах также сказал, что неизвестные сообщили о минировании всех девяти железнодорожных вокзалов Москвы. По его словам, специалисты проверяют здания.

Агентство со ссылкой на собеседника в экстренных службах также передавало, что правоохранительные органы получили сообщения о взрывных устройствах во всех магазинах сети «Магнит», в почтовых отделениях Подмосковья и нескольких районных судах Москвы. Кроме того, по его словам, неизвестные сообщили о минировании подмосковного аэропорта Жуковский и самолетов в аэропорту Шереметьево.