Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
РБК Pro: как ресторанная индустрия возрождается из пепла Pro, 14:10 Бывший начальник столичной полиции стал замглавы ФСИН Политика, 14:05 Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир Общество, 14:04 ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников Общество, 14:03 10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes. Фотогалерея Общество, 13:56  Суд арестовал директора турбазы на Алтае после гибели семьи в номере Общество, 13:51 СМИ сообщили о минировании всех станций метро Общество, 13:46 Движение затруднено: как автопроизводители борются со снижением спроса РБК и Сбербанк, 13:37 Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Политика, 13:32 СМИ узнали о тяжелой болезни бывшего папы римского Бенедикта XVI Общество, 13:26 Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для пожилых людей Общество, 13:20 СБР погасил долги по зарплате перед предыдущим тренерским штабом сборной Спорт, 13:12 Адвокат опровергла сообщения о планах рэпера Картрайта уйти к любовнице Общество, 13:07 Как пандемия повлияла на теплоснабжение и теплогенерацию Партнерский материал, 13:05
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о минировании всех станций метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Неизвестные заявили о минировании всех станций московского метро. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылками на источники в правоохранительных органах.

Экстренные службы проверяют данную информацию о минировании. По словам источника ТАСС, эвакуация метро не проводится.

Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово
Общество
Международный Аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова

«Информацией [о минировании] не располагаем», — заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене на вопрос РБК о сообщениях о минировании. В ГУ МВД по Москве РБК также сообщили, что информация о наличии взрывных устройств им не поступала.

Материал дополняется.

Теги: метро, минирование, новости, Москва
Материалы по теме
Вокзалы Москвы заработали в штатном режиме после проверки на минирование
Общество
Неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве и Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter