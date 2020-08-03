СМИ сообщили о минировании всех станций метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Неизвестные заявили о минировании всех станций московского метро. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылками на источники в правоохранительных органах.

Экстренные службы проверяют данную информацию о минировании. По словам источника ТАСС, эвакуация метро не проводится.

«Информацией [о минировании] не располагаем», — заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене на вопрос РБК о сообщениях о минировании. В ГУ МВД по Москве РБК также сообщили, что информация о наличии взрывных устройств им не поступала.

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