Общество , 03 авг, 13:46
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СМИ сообщили о минировании всех станций метро
Неизвестные заявили о минировании всех станций московского метро. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылками на источники в правоохранительных органах.
Экстренные службы проверяют данную информацию о минировании. По словам источника ТАСС, эвакуация метро не проводится.
«Информацией [о минировании] не располагаем», — заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене на вопрос РБК о сообщениях о минировании. В ГУ МВД по Москве РБК также сообщили, что информация о наличии взрывных устройств им не поступала.
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