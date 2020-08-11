Неизвестные сообщили о минировании судов в Москве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В столице неизвестные сообщили о минировании почти тысячи объектов, в том числе судов, станций метро, органов государственной власти и гостиниц. Об этом заявил источник «Интерфакса».

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что были «заминированы» все районные суды Москвы.

По данным собеседника «Интерфакса», угрозы поступили в адрес более 230 станций столичного метро, около 500 гостиниц и хостелов, 35 медицинских учреждений.

В ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют такой информацией. РБК направил запрос в пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

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