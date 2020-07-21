Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

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Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.

«Взрывчатку, закрепленную между легковым автомобилем и автокиосками, обезвредили», — написал Кличко.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию около 12:00 по местному времени (совпадает с московским). После этого правоохранители начали проверку этой информации, всех людей срочно эвакуировали и оцепили затронутую территорию.

СМИ также опубликовали видео с места происшествия, где видно, что взрыв провели на пустой площади.

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