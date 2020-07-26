Неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве и Петербурге

В аэропорту Пулково полиция и службы авиационной безопасности проводят проверку девяти самолетов. При этом в аэропорту Краснодара, о «минировании» которого сообщали СМИ, заявили, что никаких сообщений об угрозе не получали

Фото: ергей Ермохин / ТАСС

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Кроме того, есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах, уточнил собеседник ТАСС. По его словам, сейчас информацию о минированиях проверяют, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

В пресс-службе аэропорта Краснодара РБК опровергли информацию о минировании. По словам представителя пресс-службы, угроза минирования в аэропорт не поступала. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

В аэропорту Пулково из-за сообщения о минировании полиция и службы авиационной безопасности проводят проверку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там уточнили, что под досмотр попало девять самолетов, вылет части рейсов может быть задержан.

РБК направил запросы в пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу и управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.