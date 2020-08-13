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Задержание Абызова ,  
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СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, фигурантом которого стал бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники. По версии следователей, участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу СКР. Представитель Абызова в беседе с РБК от комментариев отказался.

По данным издания, Абызову и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. Следователи считают, что создателями организованного преступного сообщества являются экс-министр, а также заместитель генерального директора «Ру-Ком» Максим Русаков и гендиректор группы «Ру-Ком» Николай Степанов. По данным СК, группировка была создана для организации особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), в ходе которого было похищено 4 млрд руб.

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Политика
Михаил Абызов

Ведомство утверждает, что в 2012–2014 годах Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, обманул акционеров СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» (РЭС) вместе с подельниками. Компании занимались производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области и на Алтае.

Экс-министр убедил акционеров в необходимости завершения сделки, из-за которой структуры Абызова смогли продать им акции четырех других компаний по завышенной цене. Ущерб от такой махинации составил 4 млрд руб.

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Издание отмечает, что потерпевшими стали миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС и ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Деньги этих компаний были выведены на счет на Кипре, в связи с чем следователи квалифицировали нарушение как легализацию добытых преступным путем средств (ст. 174.1 УК).

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Помимо этого сообщество обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) в компании СИБЭКО. С помощью предприятия госслужащий Абызов незаконно обогатился более чем на 32 млрд руб., затем эти средства были выведены за рубеж, также был совершен коммерческий подкуп в виде передачи 78 млн руб. акционерам СИБЭКО (ст. 204 УК), считает следствие.

Как сообщает источник издания, следователи подготовили более 400 томов материалов дела. В Гагаринском суде 7 сентября пройдут слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с Абызова и обращения в доход государства более 32 млрд руб., полученных незаконным путем.

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Экс-министр &laquo;открытого правительства&raquo; РФ Михаил Абызов (в центре), подозреваемый в мошенничестве на сумму 4 млрд руб. и организации преступного сообщества

Ранее, 7 августа, пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство потребовало изъять и обратить в доход государства более 32 млрд руб. Прокуратура нашла недекларированные офшоры экс-министра и совмещение его бизнеса с госслужбой.

Теги: Михаил Абызов, суд, Следственный комитет России, новости
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