СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, фигурантом которого стал бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники. По версии следователей, участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу СКР. Представитель Абызова в беседе с РБК от комментариев отказался.

По данным издания, Абызову и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. Следователи считают, что создателями организованного преступного сообщества являются экс-министр, а также заместитель генерального директора «Ру-Ком» Максим Русаков и гендиректор группы «Ру-Ком» Николай Степанов. По данным СК, группировка была создана для организации особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), в ходе которого было похищено 4 млрд руб.

Ведомство утверждает, что в 2012–2014 годах Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, обманул акционеров СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» (РЭС) вместе с подельниками. Компании занимались производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области и на Алтае.

Экс-министр убедил акционеров в необходимости завершения сделки, из-за которой структуры Абызова смогли продать им акции четырех других компаний по завышенной цене. Ущерб от такой махинации составил 4 млрд руб.