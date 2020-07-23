Еще одного фигуранта дела Абызова объявили в международный розыск

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов (в центре), подозреваемый в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей и организации преступного сообщества (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать еще одного фигуранта уголовного дела бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова — Андрея Титаренко. Он объявлен в международный розыск. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Титаренко обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, участии в организованном преступном сообществе и незаконном предпринимательстве, уточняет «РИА Новости».

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Сергей Степанов ранее 23 июля рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что на данный момент по делу Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищениях и отмывании денег, проходят 12 человек. Еще четверо находятся в международном розыске.

По словам Степанова, расследование этого дела находится в завершающей стадии. «Мы готовимся дать окончательную правовую оценку преступным действиям экс-министра и его соучастников, предъявив им обвинение в окончательной редакции, и начать ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемых и потерпевшей стороны», — сказал он.