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Задержание Абызова ,  
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Еще одного фигуранта дела Абызова объявили в международный розыск

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов (в центре), подозреваемый в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей и организации преступного сообщества
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов (в центре), подозреваемый в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей и организации преступного сообщества (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать еще одного фигуранта уголовного дела бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова — Андрея Титаренко. Он объявлен в международный розыск. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Титаренко обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, участии в организованном преступном сообществе и незаконном предпринимательстве, уточняет «РИА Новости».

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Старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Сергей Степанов ранее 23 июля рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что на данный момент по делу Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищениях и отмывании денег, проходят 12 человек. Еще четверо находятся в международном розыске.

По словам Степанова, расследование этого дела находится в завершающей стадии. «Мы готовимся дать окончательную правовую оценку преступным действиям экс-министра и его соучастников, предъявив им обвинение в окончательной редакции, и начать ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемых и потерпевшей стороны», — сказал он.

По его словам, действия Абызова и соучастников следствие рассматривает «не как предпринимательскую деятельность, а как противоправное безвозмездное изъятие денежных средств этих организаций» и вывод их за рубеж в полном объеме. Через некоторое время он решил продать свой пакет, незаконно обогатившись более чем на 32 млрд руб. Средства поступили на офшорные счета, а затем были легализованы.

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Михаил Абызов

Михаил Абызов, занимавший пост министра по делам «открытого правительства» с 2012 по 2018 год, был арестован весной 2019-го по обвинению в хищении 4 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества. Как полагает следствие, эти деньги в 2011–2014 годах были похищены Абызовым у Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС), обеспечивающих энергией Новосибирскую область. Позднее СК возбудил еще несколько дел. Абызов, по версии следствия, руководил компаниями, работая при этом в правительстве, что запрещено. Сам экс-министр не признает себя виновным.

В середине июля суд отправил под арест до 14 сентября троих предполагаемых соучастников бывшего министра — топ-менеджеров СИБЭКО Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову. Их обвиняют по ч. 4 ст. 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Теги: Михаил Абызов, уголовное дело
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