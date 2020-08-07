Онищенко допустил возможность одновременно заболеть COVID-19 и гриппом

Геннадий Онищенко (Фото: АГН «Москва»)

Одновременно заразиться и коронавирусом, и гриппом возможно. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«В принципе можно, почему же нельзя. Поэтому я всех призываю привиться от гриппа», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Прививка от гриппа и врачам облегчит постановку диагноза, считает Онищенко. «Когда человек привит [от гриппа], но у него появились симптомы, скорее всего, он был контаминирован [заражен] коронавирусом», — добавил он.

Онищенко также отметил, что в этом сезоне особенно важно привиться от гриппа из-за стресса, который пережил организм за период самоизоляции. Он назвал «большой глупостью» мнение о том, что гриппом можно заболеть в результате вакцинации от него. «Есть специальные структуры, это и фармацевтические компании, есть тут и политические мотивы, которые дискредитируют эту очень большую и серьезную работу [по вакцинации россиян от гриппа]», — считает бывший главный санитарный врач.