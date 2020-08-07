Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 06 авг, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 12:33
Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 10:07 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 августа Общество, 10:05 Онищенко допустил возможность одновременно заболеть COVID-19 и гриппом Общество, 10:03 РБК Pro: кадровая халатность. Как компании упускают кандидатов из-за лени Pro, 10:02 Журналист сообщил об исках экс-тренеров «Куньлуня» к китайскому клубу КХЛ Спорт, 10:02 Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд Технологии и медиа, 09:47 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 09:38 Количество проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 30 млн Общество, 09:34 НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии Общество, 09:21 Не просто имя: что нужно знать бизнесу про товарный знак Pro, 09:02 «Вашингтон» Овечкина лишился первого посева в плей-офф после проигрыша Спорт, 09:00 Land Cruiser 300, Mercedes W223, BMW X8: все подробности о новинках Авто, 09:00 Москва упростила получение 12 госуслуг в земельно-имущественной сфере Недвижимость, 08:54 Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших Общество, 08:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко допустил возможность одновременно заболеть COVID-19 и гриппом

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко (Фото: АГН «Москва»)

Одновременно заразиться и коронавирусом, и гриппом возможно. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«В принципе можно, почему же нельзя. Поэтому я всех призываю привиться от гриппа», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Прививка от гриппа и врачам облегчит постановку диагноза, считает Онищенко. «Когда человек привит [от гриппа], но у него появились симптомы, скорее всего, он был контаминирован [заражен] коронавирусом», — добавил он.

ФМБА запатентовало препарат против коронавируса
Общество

Онищенко также отметил, что в этом сезоне особенно важно привиться от гриппа из-за стресса, который пережил организм за период самоизоляции. Он назвал «большой глупостью» мнение о том, что гриппом можно заболеть в результате вакцинации от него. «Есть специальные структуры, это и фармацевтические компании, есть тут и политические мотивы, которые дискредитируют эту очень большую и серьезную работу [по вакцинации россиян от гриппа]», — считает бывший главный санитарный врач.

В июле Онищенко рассказал, как отличить грипп от коронавируса. По его словам, при COVID-19 появляются затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса. В случае с гриппом пневмония вторична, тогда как у человека с коронавирусом поражение легких доминирует. У взрослых и детей грипп протекает почти одинаково, коронавирус же дети переносят гораздо легче, чем взрослые, указал Онищенко.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологи считают вероятным совпадение второй волны коронавируса с сезонной заболеваемостью ОРВИ. Она предостерегла, что заражение коронавирусом и гриппом одновременно может вылиться в тяжелое течение болезни.

Теги: Геннадий Онищенко, грипп, коронавирус, COVID-19
Материалы по теме
Онищенко посоветовал не ездить в Турцию из-за стресса после возвращения
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий во время пандемии
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 августа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter