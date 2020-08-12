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МВД заявило о задержании в Минске мужчины с $10 тыс. «платы» протестующим

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов задержали в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске мужчину, который раздавал деньги лицам, участвующим в массовых беспорядках. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД Белоруссии.

Там заявили, что при задержании мужчина оказал активное сопротивление, сломав нос одному из сотрудников внутренних дел. «В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

По данным МВД, задержанный мужчина ранее был судим по ч.3 ст.328 УК Белоруссии (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ). Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности. «Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.

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Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Фото- и видеоматериалов задержания упомянутого человека и оказанного им сопротивления в МВД не предоставили.

Протесты в белорусских городах идут третий день. Они начались вечером 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. В штабе основного кандидата от оппозиции Светланы Тиханоской с данными ЦИК не согласились и потребовали передачи власти.

Митингующие выходят на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. Сотрудники правоохранительных органов применяют к ним силу, используя при задержании дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

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Власти США и Европейского союза обратились к белорусской стороне с призывами провести выборы заново и отказаться от жестоких действий в отношении протестующих.

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11 августа стало известно, что Тиханоская покинула Белоруссию и уехала в Литву. В своем видеообращении она заявила: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я». Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, добавив, что у нее не было выбора. Позже государственные СМИ опубликовали еще одно видео с Тихановской, где она зачитала призыв не выходить на улицы и н конфликтовать с властями. Ее соратница Мария Колесникова заявила, что эту запись, вероятно, сделали в помещении ЦИК, куда Тихановская 10 августа пришла подавать жалобу. «Следующие три часа Светлана провела в этой комнате с двумя представителями силовых структур, имена которых и принадлежность неизвестны», — сказала она.

Теги: Минск, протесты, Белоруссия
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