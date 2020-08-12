МВД заявило о задержании в Минске мужчины с $10 тыс. «платы» протестующим

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске мужчину, который раздавал деньги лицам, участвующим в массовых беспорядках. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД Белоруссии.

Там заявили, что при задержании мужчина оказал активное сопротивление, сломав нос одному из сотрудников внутренних дел. «В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

По данным МВД, задержанный мужчина ранее был судим по ч.3 ст.328 УК Белоруссии (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ). Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности. «Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.

Фото- и видеоматериалов задержания упомянутого человека и оказанного им сопротивления в МВД не предоставили.