Черечень и Дмитриев заявили о планах обжаловать итоги выборов

Андрей Дмитриев (Фото: DmitrievAndrei / Facebook)

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень не признают итоги выборов и будут их обжаловать, сообщает «РИА Новости».

«Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — сказал Дмитриев. Черечень также заявил, что над его жалобой работают юристы.

Ранее Дмитриев критиковал подсчеты голосов, утверждая, что лично присутствовал при одном из них. Кандидат назвал происходящее в белорусских избиркомах «позором».

Согласно предварительным итогам ЦИК, Дмитриев набрал 1,04%, Черечень — 1,13%. Побеждает на выборах действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей.