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Выборы в Белоруссии ,  
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Черечень и Дмитриев заявили о планах обжаловать итоги выборов

Андрей Дмитриев
Андрей Дмитриев (Фото: DmitrievAndrei / Facebook)

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень не признают итоги выборов и будут их обжаловать, сообщает «РИА Новости».

«Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — сказал Дмитриев. Черечень также заявил, что над его жалобой работают юристы.

Ранее Дмитриев критиковал подсчеты голосов, утверждая, что лично присутствовал при одном из них. Кандидат назвал происходящее в белорусских избиркомах «позором».

Согласно предварительным итогам ЦИК, Дмитриев набрал 1,04%, Черечень — 1,13%. Побеждает на выборах действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей.

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Основной соперник Лукашенко Светлана Тихановская получила 10,09% голосов. В штабе кандидата с обнародованными результатами голосования не согласились. По информации команды Тихановской, данные с десятков избирательных участков показывают ее победу.

Накануне Тихановская подала жалобу на итоги выборов в Центризбирком. После этого, по информации МИДа Литвы, ее задержали и удерживали около семи часов. В ночь с 10 на 11 августа, как уточнил глава МИД Линас Линкявичюс, Тихановская покинула Белоруссию и приехала в Литву.

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После объявления первых результатов выборов в Минске и других городах республики начались массовые протесты. Они продолжались две ночи.

Теги: выборы, Белоруссия, кандидат
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