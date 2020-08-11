Черечень и Дмитриев заявили о планах обжаловать итоги выборов
Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень не признают итоги выборов и будут их обжаловать, сообщает «РИА Новости».
«Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — сказал Дмитриев. Черечень также заявил, что над его жалобой работают юристы.
Ранее Дмитриев критиковал подсчеты голосов, утверждая, что лично присутствовал при одном из них. Кандидат назвал происходящее в белорусских избиркомах «позором».
Согласно предварительным итогам ЦИК, Дмитриев набрал 1,04%, Черечень — 1,13%. Побеждает на выборах действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, получивший 80,23% голосов избирателей.