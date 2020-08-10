В ЦИК Белоруссии заявили о покинувшей здание Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула здание ЦИК после того, как подала жалобу. Об этом, как передает агентство «Sputnik-Белоруссия», заявил представитель Центризбиркома. Тихановская принесла жалобу во второй половине дня, а в 19:00 сотрудники ЦИК покинули здание, уточнил собеседник агентства.

Однако с тех пор, утверждает агентство, Тихановскую никто не видел, на звонки она не отвечает.

«Светлана сегодня обращалась в ЦИК, чтобы подать жалобу. Она пришла туда вместе с адвокатом. Там же она имела разговор с сотрудниками правоохранительных органов, но уже без адвоката. Беседа была долгая, около трех часов. Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный вход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — цитирует агентство пресс-секретаря штаба Анну Красулину.

Агентству «РИА Новости» в ЦИК рассказали, что появившаяся информация об удержании Тихановской в здании — «чистый фейк».