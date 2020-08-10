Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 23:09 В ЦИК Белоруссии заявили о покинувшей здание Тихановской Политика, 22:58 Власти Подмосковья ответили на слова Рогозина про роспись кораблей гжелью Общество, 22:55 Во «ВКонтакте» подтвердили проблемы у части пользователей соцсети Технологии и медиа, 22:45 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 22:33 Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске Общество, 22:31 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 22:20 Миронов предложил назначить главой судей РФС человека из спецслужб Спорт, 22:19 В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение Общество, 22:09 Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске Общество, 22:03 Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео Общество, 21:41 В Минске освободили трех задержанных российских журналистов Политика, 21:23 В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих Политика, 21:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 августа Общество, 21:01
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В ЦИК Белоруссии заявили о покинувшей здание Тихановской

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула здание ЦИК после того, как подала жалобу. Об этом, как передает агентство «Sputnik-Белоруссия», заявил представитель Центризбиркома. Тихановская принесла жалобу во второй половине дня, а в 19:00 сотрудники ЦИК покинули здание, уточнил собеседник агентства.

Однако с тех пор, утверждает агентство, Тихановскую никто не видел, на звонки она не отвечает.

«Светлана сегодня обращалась в ЦИК, чтобы подать жалобу. Она пришла туда вместе с адвокатом. Там же она имела разговор с сотрудниками правоохранительных органов, но уже без адвоката. Беседа была долгая, около трех часов. Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный вход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — цитирует агентство пресс-секретаря штаба Анну Красулину.

КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую
Политика
Светлана Тихановская (в центре)

Агентству «РИА Новости» в ЦИК рассказали, что появившаяся информация об удержании Тихановской в здании — «чистый фейк».

В городах Белоруссии вечером 10 августа возобновились акции протеста против фальсификации результатов голосования. Ранее в штабе Тихановской РБК пояснили, что она не «поведет людей на улицы».

«Она принимает участие в протестах. Сегодня она подает жалобу, она — символ надежды и идеи свободных справедливых выборов. Что касается вести за собой народ на площадь, то команда Светланы Тихановской приняла решение, что она не будет этого делать во избежание провокаций со стороны власти, которые могут быть использованы против всех сторонников перемен», — сказала РБК Красулина.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
Политика
Светлана Тихановская


По ее словам, Тихановская — командный человек, поэтому она согласилась с общим решением своего штаба.

По предварительным официальным данным, Тихановская получила чуть более 10% голосов. Однако в ее штабе заявили, что на выборах победила именно Тихановская. «Власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами», — заявила кандидат в президенты.

Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская, протесты, ЦИК
Материалы по теме
КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую
Политика
В штабе Тихановской ответили на сообщения о ее неучастии в протестах
Политика
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter