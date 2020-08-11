Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку
Минтруд России допустил перевод работников на удаленку, даже если такой формат работы не предусмотрен трудовым договором. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работодатели могут использовать такую возможность «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».
«Работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — сказали в ведомстве.
Чтобы перевести сотрудников на удаленную работу, достаточно издать соответствующий приказ. В документе необходимо прописать
условия работы, в том числе график. При этом заработная плата, при сохранении должностных обязанностей, будет начисляться на том же уровне.