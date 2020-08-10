СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки
Положение о выплате северных надбавок, которые составляют до 100% от зарплаты, могут включить в законопроект о дистанционной работе, который сейчас разрабатывается, сообщают «Известия».
По данным издания, Госдума рекомендовала рабочей группе рассмотреть соответствующую возможность. Будет рассматриваться вопрос о том, чтобы сотрудникам, переведенным на удаленную работу, предоставлялись гарантии, связанные с особыми условиями труда.
По словам члена рабочей группы, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность».
Размер надбавки за работу в северном регионе или приравненной к нему территории может достигать 100%, конкретная сумма зависит от размера коэффициента в конкретном регионе. Наибольшие надбавки получают те, кто работает в Чукотском автономном округе, некоторых районах Республики Саха, а также на Курильских и Командорских островах. Также существуют надбавки за стаж работы в северном регионе.