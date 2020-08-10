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СМИ узнали о возможном начислении северных надбавок работникам удаленки

Положение о северных надбавках может войти в закон об удаленной работе, который находится в разработке. В РСПП сообщили, что этот вопрос пока не урегулирован на законодательном уровне
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Положение о выплате северных надбавок, которые составляют до 100% от зарплаты, могут включить в законопроект о дистанционной работе, который сейчас разрабатывается, сообщают «Известия».

По данным издания, Госдума рекомендовала рабочей группе рассмотреть соответствующую возможность. Будет рассматриваться вопрос о том, чтобы сотрудникам, переведенным на удаленную работу, предоставлялись гарантии, связанные с особыми условиями труда.

По словам члена рабочей группы, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность».

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Размер надбавки за работу в северном регионе или приравненной к нему территории может достигать 100%, конкретная сумма зависит от размера коэффициента в конкретном регионе. Наибольшие надбавки получают те, кто работает в Чукотском автономном округе, некоторых районах Республики Саха, а также на Курильских и Командорских островах. Также существуют надбавки за стаж работы в северном регионе.

По словам Прокопова, вопрос о выплате сотрудникам на удаленке северных надбавок «никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве». «Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — пояснил он.

По словам юриста московского отделения международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максимилиана Гришина, сейчас положения Трудового кодекса о районных коэффициентах применяется к организациям. Поэтому фирмы, расположенные в северных регионах, обычно трудоустраивают своих сотрудников из других субъектов в филиалы. «Иначе в соответствии с буквой закона юридическое лицо, зарегистрированное в Териберке, будет обязано платить свой коэффициент даже тем, кто на него работает из Симферополя», — отметил эксперт.

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В свою очередь в общественном движении «Труд» «Известиям» сообщили, что если положение о надбавках не войдет в новый закон о дистанционной работе, то это может привести к сокращению доходов сотрудников, так как работодатели захотят перевести работников на удаленку и уменьшить таким образом расходы. По мнению председателя движения Сергея Пескова, в результате люди будут покидать северные регионы.

Госдума приняла в первом чтении закон об удаленной работе в июле. Он должен упростить процедуру временного перевода сотрудников на работу в дистанционном формате. В числе прочих положения закон ограничивает перечень оснований для увольнения таких сотрудников.

Ко второму чтению авторы должны уточнить основания для перевода сотрудников на временную удаленку и вопрос соотношения рабочего времени и времени отдыха.

Автор: Мария Лисицына
Теги: удаленная работа, северные надбавки
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