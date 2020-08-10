КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую

О готовящемся покушении на Тихановскую заявил сам штаб оппозиции, сообщил КГБ. Перед этим в МВД республики перехватили сообщение о необходимости «сакральной жертвы». Отправителя уже выяснили, скоро его задержат, добавили в КГБ

Светлана Тихановская (в центре) (Фото: Сергей Гриц / AP)

На Светлану Тихановскую, главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, готовилось покушение, заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в эфире белорусского телеканала ОНТ. На момент публикации сайт этого телеканала был недоступен.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — приводит его слова агентство.

Глава КГБ добавил, что перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы». «Отправитель (этого сообщения. — РБК) уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция ночью просила защитить штаб Тихановской. «Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила», — заявил он.