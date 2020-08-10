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КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Тихановскую

О готовящемся покушении на Тихановскую заявил сам штаб оппозиции, сообщил КГБ. Перед этим в МВД республики перехватили сообщение о необходимости «сакральной жертвы». Отправителя уже выяснили, скоро его задержат, добавили в КГБ
Светлана Тихановская (в центре)
Светлана Тихановская (в центре) (Фото: Сергей Гриц / AP)

На Светлану Тихановскую, главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, готовилось покушение, заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в эфире белорусского телеканала ОНТ. На момент публикации сайт этого телеканала был недоступен.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — приводит его слова агентство.

Глава КГБ добавил, что перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости «сакральной жертвы». «Отправитель (этого сообщения. — РБК) уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиция ночью просила защитить штаб Тихановской. «Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила», — заявил он.

По словам Лукашенко, он планировал поставить штаб Тихановской под охрану КГБ, чтобы не допустить «сакральной жертвы», но в итоге из штаба позвонили с просьбой о защите в милицию. «Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», — сказал президент Белоруссии. Источники РБК в объединенном штабе оппозиции не смогли подтвердить эту информацию, сообщил корреспондент РБК.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным подсчетам Центризбиркома, их выиграл Лукашенко, набравший 80% голосов (данные на вечер понедельника, подсчет не завершен). Тихановская, которая считалась его основным соперником, получила 10%. С данными ЦИК она не согласилась и потребовала признать недействительными итоги голосования. По оценке штаба Тихановской, на участках в Белоруссии она набрала по 70–80% голосов, а экзитполы, проведенные оппозицией на зарубежных участках, показали, что ее поддержали 80% избирателей.

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После завершения голосования в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции протеста. Для разгона митингующих милиция применила дубинки, светошумовые гранаты и водометы. В ходе столкновений, по данным правозащитников, пострадали несколько десятков человек, один погиб. МВД Белоруссии сообщило, что пострадали 39 силовиков и 50 гражданских.

Авторы: Владислав Гордеев, Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии, КГБ Белоруссии, покушение
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