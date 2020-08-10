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Выборы в Белоруссии ,  
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В штабе Тихановской ответили на сообщения о ее неучастии в протестах

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская участвует в протестах против результатов голосования, однако, она не поведет людей на протестные акции. Об этом сообщила РБК ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Она принимает участие в протестах. Сегодня она подает жалобу, она — символ надежды и идеи свободных справедливых выборов. Что касается вести за собой народ на площадь, то команда Светланы Тихановской приняла решение, что она не будет этого делать во избежание провокаций со стороны власти, которые могут быть использованы против всех сторонников перемен», — сказала Красулина.

По ее словам, Тихановская — командный человек, поэтому она согласилась с общим решением своего штаба.

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Светлана Тихановская

Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что Тихановская не будет участвовать в протестных акциях. Со ссылкой на Красулину агентства передали, что оппозиционный кандидат лично не выйдет на митинги во избежание провокации.

Вечером 9 августа несколько собеседников РБК в объединенном штабе Тихановской сообщили, что штаб не будет призывать людей к активным протестам. Это объяснили тем, что необходимо показать мирный характер оппозиции, «что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует».

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80,08% голосов, а Тихановская — 10,09%. Другие кандидаты получили менее 2% голосов. В штабе Тихановской не признали объявленные ЦИК результаты.

После завершения голосования в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов милиция использовала дубинки, светошумовые гранаты и водометы. По данным МВД Белоруссии, было задержано 3 тыс. человек.

Теги: новости, Белоруссия, Светлана Тихановская, протесты
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