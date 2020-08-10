В штабе Тихановской ответили на сообщения о ее неучастии в протестах

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская участвует в протестах против результатов голосования, однако, она не поведет людей на протестные акции. Об этом сообщила РБК ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Она принимает участие в протестах. Сегодня она подает жалобу, она — символ надежды и идеи свободных справедливых выборов. Что касается вести за собой народ на площадь, то команда Светланы Тихановской приняла решение, что она не будет этого делать во избежание провокаций со стороны власти, которые могут быть использованы против всех сторонников перемен», — сказала Красулина.

По ее словам, Тихановская — командный человек, поэтому она согласилась с общим решением своего штаба.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что Тихановская не будет участвовать в протестных акциях. Со ссылкой на Красулину агентства передали, что оппозиционный кандидат лично не выйдет на митинги во избежание провокации.