Захарова попросила Минск относиться с уважением к задержанным журналистам

Мария Захарова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Москва ожидает от Минска уважительного отношения к задержанным в Белоруссии российским журналистам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сказала Захарова.

В то же время она призвала работников СМИ соблюдать белорусское законодательство, находясь на территории этой страны. Захарова также добавила, что сотрудники посольства России в Минске отдельно занимаются каждым случаем задержания.

На своей странице в Facebook Захарова назвала действия белорусских властей по отношению к российским журналистам «несоразмерными». Представитель МИДа отметила, что многие журналисты заранее запросили аккредитацию. Однако им не дали этот документ, зато «дали дубинками по голове», написала она.