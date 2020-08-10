Захарова попросила Минск относиться с уважением к задержанным журналистам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
Глава МИДа Чехии отверг причастность Праги к протестам в Белоруссии Политика, 18:33 За появление без маски в центре Парижа ввели штраф €135 Общество, 18:25 Почему хоронят биткоин. Главные сценарии, при которых BTC исчезнет Крипто, 18:24 Крымские власти построят стационарный водовод для Симферополя Общество, 18:23 ЦБ продлил банкам возможность обслуживать клиентов с истекшими паспортами Финансы, 18:22 Мишустин предложил после выборов сохранить сотрудничество Минска и Москвы Политика, 18:18 Су-27 России второй раз за сутки перехватил самолеты США над Черным морем Общество, 18:03 В новостройках Москвы резко вырос чек сделки из-за ипотеки под 6,5% Недвижимость, 18:02 Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 17:59 Захарова попросила Минск относиться с уважением к задержанным журналистам Политика, 17:55 СК вызвал депутата Галямину по новому уголовному делу Общество, 17:54 Глава Минздрава Ливана анонсировал отставку всего правительства страны Политика, 17:51 Обращение российских СМИ к властям Белоруссии Общество, 17:50 В России новые автомобили подорожали на 40% за последние 5 лет Авто, 17:47
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Захарова попросила Минск относиться с уважением к задержанным журналистам

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Москва ожидает от Минска уважительного отношения к задержанным в Белоруссии российским журналистам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сказала Захарова.

В то же время она призвала работников СМИ соблюдать белорусское законодательство, находясь на территории этой страны. Захарова также добавила, что сотрудники посольства России в Минске отдельно занимаются каждым случаем задержания.

На своей странице в Facebook Захарова назвала действия белорусских властей по отношению к российским журналистам «несоразмерными». Представитель МИДа отметила, что многие журналисты заранее запросили аккредитацию. Однако им не дали этот документ, зато «дали дубинками по голове», написала она.

Захарова назвала «не братскими» действия Минска в адрес журналистов
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным, за нынешнего лидера Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей.

После выборов в стране начались митинги. При разгоне акций силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы. По данным белорусского МВД, за участие в несанкционированных акциях были задержаны 3 тыс. человек: около 1 тыс. — в Минске и более 2 тыс. — в других регионах республики.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. В автозаке вместе с ними был и военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Агентство «Sputnik Беларусь» также сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника. Позже журналиста отпустили.

10 августа посольство России в Белоруссии и корреспондент RT Константин Придыбайло сообщили РБК, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 36а, в Минске.

Теги: Мария Захарова, Белоруссия, задержание журналистов
Материалы по теме
Захарова назвала «не братскими» действия Минска в адрес журналистов
Политика
Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста
Общество
Meduza и Симоньян потребовали от Минска освободить журналистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter