Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

Семен Пегов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости )

Российский военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, задержанный во время протестных акций в Белоруссии, находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Об этом сообщил РБК корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Он находится в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 36а, в Минске», — сказал Придыбайло.

В посольстве России в Белоруссии РБК также сообщили, что Пегов находится в этом центре изоляции. «Нам стало известно, что он находится в ЦИПе на [улице] Окрестина, 36а. Пока ни за что он был задержан, ни о состоянии его здоровья сказать не можем», — отметили в посольстве.

В дипведомстве уточнили, что это не официальное уведомление от МВД, а информация, которую смогли узнать сотрудники посольства. Посольство проводит активную работу по установлению местонахождения всех задержанных россиян, отметили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.