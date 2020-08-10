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Стало известно местонахождение задержанного в Белоруссии журналиста

Семен Пегов
Семен Пегов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости )

Российский военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, задержанный во время протестных акций в Белоруссии, находится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Об этом сообщил РБК корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Он находится в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, 36а, в Минске», — сказал Придыбайло.

В посольстве России в Белоруссии РБК также сообщили, что Пегов находится в этом центре изоляции. «Нам стало известно, что он находится в ЦИПе на [улице] Окрестина, 36а. Пока ни за что он был задержан, ни о состоянии его здоровья сказать не можем», — отметили в посольстве.

В дипведомстве уточнили, что это не официальное уведомление от МВД, а информация, которую смогли узнать сотрудники посольства. Посольство проводит активную работу по установлению местонахождения всех задержанных россиян, отметили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Накануне в Белоруссии прошли выборы президента республики. По предварительным данным, за нынешнего лидера Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. В ночь на 10 августа в Белоруссии начались митинги. В ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. В автозаке вместе с ними был и Семен Пегов.

«[Корреспонденты] Daily Storm точно не там, где Семен [Пегов]. По поводу Максима Солопова я пока уточняю», — добавил Придыбайло.

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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
Политика
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Вскоре после завершения выборов в Минске и других крупных городах Белоруссии начались массовые протесты. При разгоне акций силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы.

В белорусском МВД сообщили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 3 тыс. человек: около 1 тыс. — в Минске и более 2 тыс. — в других регионах страны. По данным ведомства, при столкновениях с ОМОНом травмы получили 39 силовиков и более 50 гражданских лиц.

Теги: новости, задержание, Белоруссия
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