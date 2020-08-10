Выборы в Белоруссии , 10 авг, 00:43
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В Белоруссии во время протестов пострадал журналист «МБХ Медиа»
Во время протестов в Белоруссии, которые начались после окончания выборов президента, пострадал корреспондент издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников, он находился в толпе протестующих. Об этом говорится на сайте издания.
Как уточнил сам журналист, его задела светошумовая граната.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ОМОН и милиции начали применять против протестующих в Минске слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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