Выборы в Белоруссии , 10 авг, 09:23
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Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из дома правительства
Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что ночью ее эвакуировали из дома правительства в Минске, передает Tut.by.
«Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — сказала она (цитата по ТАСС).
Согласно предварительным результатам голосования, на президентских выборах лидирует действующий президент Александр Лукашенко, которому удалось получить голоса 80,23% избирателей.
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