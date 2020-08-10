Лента новостей

Курс доллара на 8 августа USD ЦБ: 73,64 (+0,6)

Курс евро на 8 августа EUR ЦБ: 87,17 (+0,55)

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека

Как отель в США превратил обязательное ношение масок в культ — Bloomberg

Снятие Федуном «Спартака» с чемпионата приведет клуб к любительской лиге

Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из дома правительства

В Тверской области при пожаре погибли четыре человека

СМИ узнали о расследовании завышения смертности от COVID-19 в Британии

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 августа

Аналитики сообщили о сокращении вакансий для безработных в четыре раза

Посольство в Белоруссии заявило об отсутствии данных о задержании россиян

В «Спартаке» заявили об украденной победе в матче против «Сочи»

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

В Совбезе обвинили США в готовности «удушить» ЕС ради своих интересов