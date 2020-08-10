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Курс доллара на 8 августа USD ЦБ: 73,64 (+0,6)

Курс евро на 8 августа EUR ЦБ: 87,17 (+0,55)

Как прошли выборы президента в Белоруссии. Прямой спецэфир

МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов

Четыре человека пострадали при возгорании цистерны с газом в Волгограде

Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником

Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб.

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Президентские выборы в Белоруссии. Главное

Гибкие офисы X5 и рекорд «Утконоса»: главное в продуктовом ретейле

В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России

Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19

Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию

Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета из Лиги чемпионов

Как гаджеты меняют наше представление о мониторинге здоровья