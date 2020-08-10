Посольство в Белоруссии заявило об отсутствии данных о задержании россиян

Российское посольство в Минске пока не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о присутствии граждан России среди задержанных в ходе акций протеста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

«Пока официальной информации о задержании россиян в Белоруссии не поступало. Мы будем проверять эту информацию», — сказали в пресс-службе.

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