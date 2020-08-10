В Совбезе обвинили США в готовности «удушить» ЕС ради своих интересов

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Ради продвижения своих интересов Вашингтон готов «удушить» европейские страны, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу», — сказал Венедиктов.

США требуют от европейских стран дополнительные средства для сохранения союзнических отношений в рамках НАТО, а чтобы европейцы «окончательно осознали, кто здесь хозяин», «уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность», отметил Венедиктов. По его словам, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договоре по открытому небу (ДОН).

Кроме того, США «делают все от них зависящее», чтобы не допустить запуска «Северного потока-2», добавил Венедиктов.