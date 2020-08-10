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В Совбезе обвинили США в готовности «удушить» ЕС ради своих интересов

Фото: Brendan Smialowski / Getty Images
Фото: Brendan Smialowski / Getty Images

Ради продвижения своих интересов Вашингтон готов «удушить» европейские страны, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу», — сказал Венедиктов.

США требуют от европейских стран дополнительные средства для сохранения союзнических отношений в рамках НАТО, а чтобы европейцы «окончательно осознали, кто здесь хозяин», «уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность», отметил Венедиктов. По его словам, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договоре по открытому небу (ДОН).

Кроме того, США «делают все от них зависящее», чтобы не допустить запуска «Северного потока-2», добавил Венедиктов.

ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»
Политика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Увеличение финансирования НАТО со стороны европейский стран — одно из требований нынешнего президента США Дональда Трампа, которое он сформировал во время предвыборной кампании. Впоследствии Трамп неоднократно заявлял, что не намерен в отличие от своих предшественников платить за европейских союзников по НАТО. По его словам, военные расходы членов альянса должны составлять не менее 2% ВВП. В декабре 2019 года он заявил, что против игнорирующих это правило Вашингтон может ввести торговые ограничения.

Кроме того, в июне текущего года Трамп объявил о выводе части военного контингента США из Германии, поскольку Берлин «задолжал альянсу «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — заявил Трамп.

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ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»
Политика
Фото: Максим Шеметов / Reuters


«Северный поток-2» — проект газопровода для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Впервые США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в декабре 2019 года, они вошли в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. В течение текущего лета санкции также предложили в палате представителей и сенате конгресса США.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала завершение строительства «Северного потока-2», несмотря на санкционное давление Вашингтона. В бундестаге заявили, что действия США подрывают трансатлантическое партнерство. 9 августа посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что Еврокомиссия готовит документ, который должен повысить устойчивость ЕС к санкциям третьих стран, в том числе в отношении возможных новых санкций США против «Северного потока-2».

Теги: США, Евросоюз
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